Yahoo adquire rede de publicidade por US$ 300 milhões

O Yahoo fechou acordo para comprar a BlueLithium, quinta maior rede online de publicidade dos EUA, por US$ 300 milhões em dinheiro. Veja também: Webmail do Yahoo vai permitir envio de texto para celular YouTube estréia estratégia de publicidade para vídeo online A BlueLithium é uma companhia com três anos de idade que se especializou no mercado de tecnologia que rastreia o comportamento dos consumidores, num momento em que os usuários navegam de um site para outro para entregar propagandas mais relevantes. Segundo um analista, o acordo impulsiona os esforços do Yahoo neste segmento com sua base de 250 milhões de usuários do Yahoo Mail e do Yahoo Travel. A BlueLithium é uma rede de cerca de 1 mil sites que aceita novos integrantes somente por meio de convite e que agora se incorpora à crescente rede publicitária do Yahoo.