Yahoo América do Sul troca presidente A empresa de internet Yahoo mudou o seu comando na América Latina. Agora, quem controla os projetos de expansão na região é Guilherme Ribenboim, em substituição a Bruno Fiorentini. O executivo, que capitaneava a empresa no Brasil, foi destacado para cuidará na Austrália da chefia de operações do Yahoo!7, joint venture entre o portal e o conglomerado de mídia Channel Seven. Além do Yahoo Brasil, Ribenboim ficará responsável pelas operações da empresa na Argentina. Atuando no escritório brasileiro da empresa desde 1999, o executivo cuidava de marketing associado a pesquisas na América do Sul.