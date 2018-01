Yahoo anuncia mudança para melhorar buscas na web

O site Yahoo, responsável por uma das principais ferramentas de busca da internet, anunciou que vai passar a usar novos elementos de linguagem de computador em suas páginas com o objetivo de melhorar o entendimento do conteúdo delas, o que pode revolucionar a forma de buscar informações no universo virtual. Em uma mensagem divulgada no blog do Yahoo, o diretor de gerenciamento de produtos da ferramenta de buscas do site, Amit Kumar, confirmou que a empresa passará a adotar elementos da chamada "web semântica". O termo vem sendo usado por especialistas do setor para definir uma nova internet que, no futuro, permitirá que a informação disponível online possa ser organizada de forma a ser entendida não apenas pelas pessoas, mas também pelos computadores, permitindo uma navegação mais eficiente. Para isso, os profissionais de computador desenvolveram linguagens e formatos de programação específicos, como a RDF (sigla em inglês de Resource Descritpion Framework), que permitem incluir mais informações sobre o conteúdo. O uso desses elementos, contudo, ainda é pouco freqüente na internet, e muitos especialistas vinham se questionando de que forma eles poderiam passar a ser adotados, de forma a beneficiar de forma mais eficiente os internautas. Busca com detalhes "Sem um aplicativo adequado para os consumidores, que faça um bom uso da web semântica, os donos de sites têm mostrado relutância em usar padrões como o RDF", disse Kumar. "Nós acreditamos que esse aplicativo pode ser a ferramenta de busca." Atualmente, a maioria das ferramentas de busca, como o Google, usam o tópico digitado para identificar as inter-relações que existem entre diferentes páginas, além de verificar a existência do termo de busca em páginas individuais na internet. A web semântica promete mudar isso porque possibilitaria que a ferramenta de busca entendesse o significado dos dados que está buscando, potencializando a capacidade de busca dos sites. Por exemplo: hoje, ao buscar na internet informações sobre um hotel para passar as férias no Rio de Janeiro, o internauta muitas vezes tem que ir pesquisando uma longa lista de estabelecimentos encontrados pela ferramenta de busca. Com as mudanças que devem começar a ser introduzidas no Yahoo, a pesquisa poderia ser feita mais facilmente, buscando elementos específicos - como hotéis que aceitam bichos de estimação, ficam a cinco minutos ou menos da praia e custem menos de R$ 200 por noite. "Nas próximas semanas, nós divulgaremos mais especificações detalhadas que irão descrever nossa adesão aos padrões de web semântica", disse Kumar, sem deixar claro quando exatamente o site passará a ter as mudanças. Ao adotar os novos recursos, o Yahoo espera ganhar terreno contra o Google na preferência dos internautas que utilizam ferramentas de busca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.