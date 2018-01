Yahoo! anuncia parceria com Google na área de publicidade

O Yahoo! anunciou, nesta quinta-feira, que fechou uma parceria com o Google na área de publicidade. O acordo, fechado inicialmente por um período de quatro anos, prevê que a logomarca do Google irá aparecer ao lado do resultado de algumas buscas feitas através da ferramenta oferecida pelo Yahoo! nos Estados Unidos e Canadá. A parceria não é exclusiva e o Yahoo! poderá selecionar os termos das buscas e as páginas onde irá exibir os links patrocinados pelo Google. Em um comunicado emitido pela empresa após o anúncio da parceria, o fundador e executivo-chefe do Yahoo!, Jerry Yang, afirmou que "a convergência das buscas e da exibição dos links é o próximo avanço na evolução da indústria da propaganda online". Segundo ele, as estratégias do Yahoo! são "feitas especialmente para capitalizar essa convergência, e esse acordo nos ajuda a avançar de forma significativa". A parceria entre os dois gigantes da internet já começou a causar preocupação de alguns críticos, preocupados com o impacto da aliança no mercado. O senador norte-americano Herb Kohl, presidente do comitê antitruste do Senado, afirmou que o grupo irá "analisar os resultados da aliança e examinar com cuidado para assegurar que não prejudica a competição". "Precisamos nos certificar que a consolidação [do acordo] não afasta a competição necessária ou prejudica os consumidores", afirmou o senador. O anúncio sobre a parceria entre as duas empresas foi feito logo depois do encerramento das negociações entre o Yahoo! e a Microsoft - que havia feito uma oferta para compra da empresa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.