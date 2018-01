Yahoo anuncia serviço de e-mail ilimitado a partir de maio O Yahoo informou nesta terça-feira planeja oferecer capacidade ilimitada de armazenamento de e-mail para seus quase 250 milhões de usuários a partir do mês de maio. O maior serviço de e-mail do mundo está acabando com o limite gratuito de 1 Gigabyte em resposta ao explosivo crescimento do tamanho dos arquivos anexados, com cada vez mais pessoas dividindo fotos, músicas e vídeos por correio eletrônico. A Microsoft oferece 2 Gigabytes de e-mail gratuito, enquanto o Google cede 2,8 Gigabytes através de seu Gmail. "Nós estamos dando a eles razões para ter sempre que deletar velhos e-mails", disse o co-fundador do Yahoo, David Filo, em uma entrevista por telefone. "Mas é possível guardar as coisas para sempre." Funcionários disseram que a decisão reflete a queda nos custos de armazenamento, enquanto novos computadores pessoais podem guardar até 1.000 Gigabytes de dados (1 Terabyte). Em contraste, quando o Yahoo lançou o seu serviço de e-mail há uma década, a capacidade era limitada a 4 megabytes por usuário e os PCs mais potentes da época armazenavam 144 megabytes. "As pessoas devem ver o e-mail como algo em que elas estão arquivando suas vidas", disse Filo, que permanece trabalhando no gerenciamento de operações técnicas na companhia californiana e que carrega o título honorário de Chefe Yahoo. Prevista para maio, a mudança para a capacidade ilimitada deve demorar um mês para ser concluída, disse Jonh Kremer, vice-presidente do Yahoo Mail. "Nós temos monitorado de perto o uso médio (da capacidade de armazenamento e-mail). E estamos certos de que nossos usuários estão bem abaixo da média de 1 Giga", afirmou Kremer, por telefone. "O que nós vemos é um número crescente de arquivos mais pesados uma vez que os consumidores enviam cada vez mais fotos."