Yahoo! apresentará cápsula do tempo digital no México O gigante da internet Yahoo! vai apresentar uma "Cápsula do Tempo" digital para gerações futuras cujo conteúdo será revelado na próxima semana nas pirâmides de Teotihuacán, 50 quilômetros ao norte da capital mexicana. O portal divulgou um comunicado com sua intenção de criar a "primeira peça antropológica digital" a partir de informações de milhões de internautas de todo o mundo. As cápsulas do tempo tradicionais são recipientes, normalmente metálicos, enterrados com objetos representativos de uma época para que as gerações seguintes saibam como era a vida na época em que foram enterradas. A prática começou em 1936, quando foi enterrada a Cripta da Civilização, cuja abertura está programada para o ano 8113. Alguns vestígios de épocas antigas também são considerados cápsulas do tempo. É o caso dos cofres escondidos no interior dos muros das cidades mesopotâmicas e dos restos de Pompéia, pela qualidade de sua conservação. O Yahoo! diz que a sua cápsula será a de "maior participação na história". O conteúdo e os detalhes serão apresentados na próxima segunda-feira, 10 de outubro, no complexo arqueológico mexicano de Teotihuacán.