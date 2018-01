Yahoo atualiza serviço de fotos na internet O portal Yahoo remodelou o serviço Yahoo Photos, que permite exibir álbuns de fotos digitais na internet. A empresa aperfeiçoou as funções de gerenciamento de imagens, com a atribuição de ´tags´, ou classificações para as imagens, o que facilita encontrar arquivos específicos em meio a grandes coleções. Todas as mudanças, no entanto, ainda são consideradas um beta, ou seja, ainda não trazem as versões finais das melhorias. Segundo a empresa, os recursos de busca também foram melhorados, o que permitirá aos usuários encontrar também imagens de outros usuários com gostos similares. Outros aperfeiçoamentos incluem a possibilidade de fazer comentários sobre as fotos de outros usuários e ainda baixar imagens em alta resolução (antes da reformulação, toda imagem enviada para os álbuns do Yahoo Photos eram reduzidas para ocupar menos espaço de armazenamento). A nova versão mantém a gratuidade para usuários cadastrados no portal criarem álbuns digitais na internet.