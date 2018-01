Yahoo Brasil estréia serviço de alerta para celulares Quando chega um novo e-mail, o celular recebe um SMS. Essa é a nova função anunciada pela Yahoo! Brasil para seus usuários. Agora, quando o usuário receber um e-mail no serviço de correio eletrônico do Yahoo, ele também receberá um aviso no celular, sempre que houver uma nova mensagem em sua caixa de entrada. Por enquanto a funcionalidade só está disponível para clientes das operadoras BrT (Brasil Telecom), Claro e Vivo. O portal, contudo, promete expandir a oferta a outras operadoras em breve. Para ter acesso, basta registrar o número do celular junto a sua conta do Yahoo! e depois criar um filtro de mensagens de forma a selecionar as que são mais importantes. As classificações são baseadas em palavras-chave nos campos do remetente, assunto e corpo de texto. A idéia é que os internautas sejam avisados sempre que seus e-mails prioritários chegarem.