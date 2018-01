Yahoo Brasil remodela canal de automóveis O portal Yahoo remodelou seu canal de veículos: agora, o Yahoo! Autos terá conteúdos providos pelo site Carros. Com isso, o portal encerra a parceria com o site Carsale e ainda promove o upgrade nas ferramentas de classificados. Ao fechar parceria com o Carros.com.br, o Yahoo fornecerá informações técnicas sobre carros novos e usados a partir de 1995 e uma ferramenta que integrará os anúncios online ao sistemas de concessionárias e redes autorizadas das montadoras. "Com isso, é possível oferecer muito mais segurança ao internauta que está em busca de um carro, possibilitando ao usuário encontrar o que ele deseja, com rapidez", diz Marcus Imaizumi, gerente de negócios do Yahoo Brasil. Além das últimas notícias do setor, será possível acompanhar os lançamentos mundiais e nacionais, acompanhar testes comparativos e avaliações técnicas das principais marcas e o portal ainda terá seções dedicadas ao esporte motor, tunning e carros antigos. Este texto foi alterado em 28/03/2006, com correção no sobrenome do entrevistado. A informação incorreta foi divulgada pela assessoria da empresa.