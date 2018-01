Yahoo China é processado por violação de direitos autorais Gigantes da música como a Warner Music estão processando o Yahoo! China, alegando infração de direitos autorais por meio do fornecimento de links para download de música não licenciada, informou a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). O segundo tribunal intermediário de Pequim aceitou o caso, aberto em janeiro por 11 empresas que pedem reparação de dados no valor de US$ 710.686, disse Leong May-seey, diretor regional para Ásia da IFPI. Em novembro, o líder em buscas online na China, Baidu.com, foi liberado de acusações de ajudar usuários a baixarem músicas ilegalmente, em um caso que envolveu as maiores gravadoras do mundo. "O Yahoo! China respeita direitos intelectuais e apóia a luta contra a pirataria de música", disse o porta-voz da companhia, Porter Erisman, em comunicado enviado por e-mail. O site Alibaba absorveu a operação chinesa do Yahoo em 2005 e o Yahoo Inc. comprou uma participação de 40% no site em seguida.