Yahoo! China terá busca especializada em negócios Após sofrer dificuldades em 2006, o Yahoo! China vai reorientar as suas atividades para o desenvolvimento de um mecanismo de busca especializado no mundo dos negócios, para se diferenciar de seus concorrentes, informou o jornal oficial "Shanghai Daily". Jack Ma, presidente e fundador do Alibaba, o principal portal chinês de comércio eletrônico, que em outubro de 2005 comprou o Yahoo! China, revelou que seu objetivo é atrair a maior parte dos usuários chineses com alta renda e os empresários. Em setembro, Ma paralisou o desenvolvimento do site "3721.com", até então uma das principais fontes de renda do Yahoo! China. Ele transferiu os recursos humanos de desenvolvimento para trabalhar em algo inovador, que diferenciasse o Yahoo! de seus concorrentes no país. Ao longo de 2006, a cota do mercado chinês do Yahoo! foi caindo, e agora é parecida com a do Google, com cerca de 16% dos usuários de sistemas de busca. Seu principal rival, o Baidu, é o líder indiscutível, com mais da metade do mercado nacional. O Alibaba, associado ao Yahoo! China, também anunciou a implementação de um novo software de negócios, o Alisoft, dirigido a seus 18 milhões de usuários. O software funciona hospedado na rede, o que ajuda a evitar as cópias ilegais. "O comércio pela internet está mudando a maneira de as empresas fazerem negócios", afirmou Ma, cujo novo produto oferece "soluções fáceis para que os clientes integrem o comércio pela internet com seus sistemas de trabalho".