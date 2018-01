Yahoo cobra por anúncios segundo a qualidade da audiência

O Yahoo está introduzindo um novo sistema de fixação de preços para os clientes de seu sistema publicitário recentemente atualizado, o qual permite que eles paguem por publicidade online com base na qualidade da audiência de um site. O novo sistema de preços, um dos novos recursos oferecidos pelo sistema Panama de publicidade online do Yahoo, avalia a qualidade do tráfego que o site de um anunciante recebe com base em sua capacidade de atrair clientes altamente valorizados pelos anunciantes, informou o Yahoo na segunda-feira. Os fatores considerados na definição de preço pelo critério de qualidade incluem a porcentagem de visitantes que clicam nos anúncios e a origem da visita -que tipo de site um usuário visitou antes de chegar ao site contendo o anúncio. A qualidade do tráfego é uma das coisas que o maior rival do Yahoo nas buscas de internet, o Google, tem usado para diferenciar seu sistema de publicidade vinculada a resultados de buscas, que lidera o mercado.