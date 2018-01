Yahoo colocará vídeos da rede CBS na internet O portal norte-americano Yahoo frechou uma parceria com a rede de TV CBS pela qual poderá exibir vídeos jornalísticos na Web Pelos termos do acordo, divulgado nesta segunda, as companhias irão dividir a renda publicitária obtida com a exibição de anúncios. Os cerca de 16 canais da rede da CBS devem contribuir com até 20 vídeos diários com conteúdo jornalístico, incluindo aí de entretenimento, esportes e variedades.