Yahoo começa a maior reforma de sua home page

O Yahoo começa a implementar nesta quinta-feira, 18, uma reestruturação gráfica radical de sua home page, a página mais visitada da Web, adotando mudanças que oferecem aos usuários uma visão mais personalizada da Internet. A companhia está sob pressão para cumprir promessas feitas um ano atrás quanto a transformar o Yahoo de uma rede de propriedades mais ou menos insulares em "pontos de partida" que ajudariam os internautas a navegar rapidamente pelo restante da Web. "Vamos colocar as coisas que interessam a vocês diretamente ao alcance de seus dedos", disse Tapan Bhat, vice-presidente sênior encarregado das "portas da frente" - os principais destinos no Yahoo, entre os quais Yahoo.com, MyYahoo e a barra de ferramentas Yahoo. A nova home page do Yahoo apresenta uma coluna na esquerda da página que oferece links sofisticados aos 10 ou 20 sites favoritos do usuário. Ela funciona como alternativa a métodos de navegação do tipo listas de favoritos, barras de links ou abas de navegadores, disse ele. Para simplificar, o Yahoo está combinando a visão centralizada e controlada pelos editores que a página Yahoo.com há muito oferece e uma visão de informações personalizada, sob seleção dos próprios usuários, como a que o serviço myYahoo oferece há um bom tempo. A página mistura coisas que os usuários sabem que desejam com o inesperado ou coincidente. "Pela primeira vez, vamos unir esses dois elementos para aproveitar ambos ao máximo", prometeu Bhat. As mudanças, que o Yahoo está testando inicialmente com apenas um pequeno grupo de usuários, levarão a uma reforma em larga escala mais tarde. Dois anos atrás, a última grande mudança de projeto gráfico na Yahoo.com demorou seis meses a ser implementada plenamente, disse o executivo do Yahoo. A reforma da página Yahoo.com marca a evolução da empresa em 14 anos, de um guia pioneiro de sites a um complexo site que oferece diversos tipos de mídia, passando por estágios como índice de links e serviços de buscas.