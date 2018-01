Yahoo compra Alibaba.com em ofensiva pelo mercado chinês

A gigante da internet Yahoo vai comprar 10% das ações do site Alibaba.com, a maior empresa chinesa de comércio eletrônico, em mais um capítulo da guerra contra o Google pelo marcado de internet na China. O Yahoo participará do leilão de ações da Alibaba.com, que pretende arrecadar US$ 1 bilhão pela venda de 858,9 milhões de ações - ou 17% de seu capital estendido. Das ações à venda, 75% são destinadas a investidores globais, 15% a empresas de Hong Kong e 10% ao Yahoo. O Yahoo busca crescer no mercado chinês de internet, o segundo maior do mundo, além da fatia de 12,5% que já detém. O Google domina 21% daquele mercado,contra 58% da Baidu (também um mecanismo de busca), segundo a empresa de pesquisas Analysys International.