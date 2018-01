Yahoo corrige brecha em serviço de webmail A Yahoo divulgou ontem, no final do dia, que havia corrigido uma vulnerabilidade que permitia a disseminação de um vírus através do serviço de webmail do portal. A empresa não soube dizer quantos usuários foram prejudicados pelo vírus, que se espalhava pelas listas de contatos dos usuários infectados. Para que o vírus contaminasse a conta de e-mail, bastava que o usuário abrisse a mensagem. Felizmente, como o vírus explorava uma falha na execução de códigos JavaScript do Yahoo, seu ataque era inócuo em outros serviços de e-mail, só afetando endereços do tipo ´@yahoo.com´ ou ´@yahoogroups.com´.