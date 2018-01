Yahoo critica repressão na China, mas vai cumprir leis do país

A empresa americana de internet Yahoo, acusada de colaborar com a Polícia chinesa na detenção de vários "ciberdissidentes", criticou a falta de liberdade de expressão na China. Mas alegou que deve cumprir as leis do país, informou nesta terça-feira, 12, a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF). "Lamentamos que os chineses sejam presos por expressar seus pontos de vista políticos na internet", disse a empresa num breve comunicado enviado à imprensa de Hong Kong. Mas reafirmou que é obrigada a respeitar as leis chinesas. A nota condena "a punição de qualquer atividade reconhecida internacionalmente como liberdade de expressão". A RSF destacou em comunicado enviado à Efe, o "tardio reconhecimento" por parte do Yahoo das "conseqüências dramáticas" de sua colaboração com a polícia chinesa. Em 29 de maio, a família do jornalista Shi Tao apresentou uma ação judicial contra a empresa nos Estados Unidos por ceder às autoridades chinesas informação que ajudou na sua condenação a 10 anos de prisão por entregar ilegalmente segredos de Estado a entidades estrangeiras. O dissidente Wang Xiaoning, sentenciado em setembro de 2003 por "incitar à subversão contra o poder estatal", também processa a companhia americana, por ter revelado seu endereço IP à polícia chinesa.