Yahoo deve anunciar reestruturação na próxima semana

A presidente-executiva do Yahoo, Carol Bartz, pode anunciar uma grande reorganização administrativa da empresa já na próxima semana, provavelmente na quarta-feira, de acordo com o blog AllThingsD. O blog, afiliado ao The Wall Street Journal, citando várias fontes dentro e fora da empresa de Internet, disse que a mudança poderia levar uma semana ou duas ou ser feita em fases. O blog citou um memorando de Bartz, no dia 20 de fevereiro, aos empregados, no qual ela disse "Descansem, porque a próxima semana será importante". Representantes do Yahoo não comentaram o assunto. Yahoo, o maior provedor de espaço publicitário na Internet, está sob pressão por mais de um ano após conversas fracassadas de fusão ou parceria com a Microsoft, Google e a AOL, do grupo Time Warner. Durante este período, o Yahoo perdeu participação no mercado publicitário, enquanto as vendas de anúncios foram fortemente afetadas pela recessão econômica dos Estados Unidos. A reorganização deve incluir mudanças nas quais executivos como o diretor de operações, diretor de tecnologia e um novo, mais poderoso, diretor de marketing passem a responder a Bartz, de acordo com o blog. Além disso, várias fontes sugeriram que Bartz deve abandonar uma reestruturação recente que dividiu o mundo em quatro regiões de operação, disse o blog. Em vez disso, um executivo dirigiria os EUA e outro as operações internacionais.