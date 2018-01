Yahoo deve escolher executiva Carol Bartz como nova presidente O Yahoo planeja nomear a executiva Carol Bartz, veterana do Vale do Silício, como nova presidente-executiva, informou o Wall Street Journal nesta terça-feira citando fontes. Bartz, ex-presidente da companhia de software Autodesk, deve servir como uma influência de estabilização para a problemática empresa de Internet, na visão de analistas. Mas as ações do Yahoo recuavam, enquanto investidores pareciam desapontados com a escolha. Um porta-voz do Yahoo recusou-se a comentar o assunto. Bartz, de 60 anos, foi presidente-executiva da Autodesk até 2006. Ela também ocupou cargos executivos na Sun Microsystems e está no conselho de gigantes de tecnologia como Cisco Systems e Intel. A escolha deve por fim à busca de dois meses do Yahoo por um presidente-executivo para suceder o cofundador Jerry Yang, que concordou em novembro em renunciar assim que um substituto fosse encontrado. A indicação de Bartz pode encerrar um período tumultuado para a companhia de busca na Internet. No ano passado, o Yahoo enfrentou uma forte queda nas ações após rejeitar a proposta de 47,5 bilhões de dólares de aquisição pela Microsoft Corp. (Por Robert MacMillan, Anupreeta Das e Gabriel Madway em San Francisco, Yinka Adegoke em Nova York e Jim Finkle em Boston)