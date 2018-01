Yahoo divulga resultados e espera 1o tri fraco

As ações do Yahoo recuaram 4,4 por cento, para 15,39 dólares, no pregão after-market nesta terça-feira.

A receita líquida da companhia, que exclui a renda que divide com sites parceiros, totalizou 1,2 bilhão de dólares do quarto trimestre de 2010, ante os 1,26 bilhão de dólares registrados um ano antes. Analistas entrevistados pela Thomson Reuters I/B/E/S esperavam uma receita menor, de 1,19 bilhão.

O Yahoo divulgou também projeções de uma receita de entre 1,02 e 1,08 bilhão de dólares no primeiro trimestre. Já analistas esperam 1,13 bilhão.

Seu lucro do quarto trimestre também ficou abaixo das metas.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Yahoo registrou um lucro líquido de 312 milhões de dólares, ou 0,24 dólar por ação, nos três últimos meses do ano, ante os 153 milhões, ou 0,11 dólar por ação, registrados no mesmo período de 2009. Analistas esperavam um lucro de 0,22 dólar por ação.

A companhia também informou nesta terça-feira que irá cortar 1 por cento de seus postos de trabalho em todo o mundo. É a segunda vez em seis semanas que o Yahoo anuncia cortes.

O Yahoo não informou quantos trabalhadores seriam afetados. No final do terceiro trimestre, a companhia contava com 14.100 funcionários.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)