Yahoo e AOL estudam possível fusão, diz fonte

O Yahoo e a AOL, da Time Warner, estão levando a cabo "significativas" análises contábeis sobre uma possível fusão, mas um acordo não é iminente, uma pessoa familiarizada às conversas disse nesta quarta-feira. As conversas entre os dois lados avançaram nas "últimas semanas" e estão atualmente focadas em determinar como seria uma empresa fruto da fusão e onde poderia haver corte de custos, disse a fonte, que não estava autorizada a falar publicamente porque as discussões são confidenciais. As informações sobre a análise contábil foram inicialmente veiculadas no blog AllThingsDigital.