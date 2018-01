Yahoo e eBay firmam aliança para mercado publicitário A empresa de serviços da internet Yahoo e a de leilões online eBay firmaram uma aliança estratégica no mercado comercial e publicitário, em uma tentativa de enfrentar a ascensão do Google. O acordo anunciado hoje abrangerá quatro áreas: anúncios gráficos, pagamentos pela internet, desenvolvimento de uma barra de ferramentas e de novas tecnologias de anúncios via digital. Segundo o acordo, que fez aumentar os rumores de fusão das duas empresas, o Yahoo será o fornecedor exclusivo externo de todos os anúncios gráficos que serão usados pelo eBay. O Yahoo se comprometeu a usar o sistema de pagamentos online PayPal, desenvolvido pelo eBay, na cobrança dos serviços prestados aos clientes. Além disso, Yahoo e eBay criarão uma barra de ferramentas conjunta e explorarão o desenvolvimento da tecnologia chamada "click-to-call", que permite aos consumidores com um só clique entrar em contato diretamente com o anunciante para fazer uma transação. Nesta modalidade, o usuário fornece o seu número de telefone e o anunciante faz uma ligação para explicar detalhes de seu produto ou serviço. Nenhuma das pontas fica sabendo os telefones uma da outra, já que estes dados são criptografados e mantidos pelo site que oferece o "click-to-call". "Nossos consumidores se beneficiarão da combinação da liderança tecnológica e dos serviços das duas empresas", assegurou hoje Terry Semel, presidente e conselheiro delegado do Yahoo. A presidente do eBay, Meg Whitman, se disse satisfeita por poder unir a estratégia de sua empresa a de uma companhia tão consolidada no âmbito de internet como o Yahoo. "O Yahoo possui uma clientela comprometida e fiel, e dirige um serviço em massa através de seus conteúdos e serviços de alta qualidade", disse. As duas empresas começarão a desenvolver sua aliança ainda este ano, embora acreditem que alcançará sua plenitude em 2007, ano em que já terá um impacto econômico em suas contas.