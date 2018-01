Yahoo! e Google anunciam acordo de anúncios online

O Google e o Yahoo! anunciaram que chegaram a um acordo que dá ao Yahoo! permissão para usar tecnologia de busca e de anúncios contextuais do Google por meio dos programas AdSense for Search e AdSense for Content. A receita potencial nos EUA e no Canadá é de US$ 800 milhões ao ano. O Yahoo! afirmou que nos 12 meses seguintes à implementação, o acordo deve gerar entre US$ 250 milhões e US$ 450 milhões em fluxo de caixa operacional adicional. Veja também: Microsoft não está mais interessada em um acordo com Yahoo! Sob os termos do acordo, o Yahoo! tem a opção de apresentar os anúncios do Google juntamente com seus resultados de busca nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso, o Yahoo! poderá publicar anúncios contextualizados ("tag") em websites norte-americanos e canadenses e nos websites de seus parceiros. O Yahoo! vai continuar operando seu próprio mecanismo de busca, propriedades e serviços de publicidade. O acordo permite que as duas partes encerrem o pacto na eventualidade de uma mudança no controle de uma delas, mas exige que o Yahoo! pague uma multa de US$ 250 milhões se o acordo for encerrado como resultado de mudança no controle da empresa nos próximos 24 meses.