Yahoo e jornais ensaiam parceria por contéudo O portal Yahoo e um consórcio de jornais norte-americanos estão negociando um acordo de cooperação, segundo noticiou a revista Business Week, para disponibilizar conteúdos na Web, além de facilitar o acesso a classificados online. A idéia é que o conteúdo dos jornais seja disponibilizado online, e os jornais recebam uma parcela do rendimento obtido com a venda de publicidade online relacionado a buscas. As editoras, os grupos Hearst Newspapers e MediaNews Group, também estão considerando a idéia de micropagamentos para a venda de alguns tipos de conteúdos, ou seja, o usuário pagaria uma pequena taxa para acessar notícias específicas.