Yahoo e jornais nos EUA fecham acordo de publicidade O Yahoo Inc. e sete empresas de jornais associaram-se para dividir a publicidade de informática, em um trato que ajudaria os diários a chegar ao lucrativo mercado da internet. Ao todo, 176 jornais de 38 estados americanos participam do convênio, informaram neste domingo os sites do The New York Times e de alguns dos jornais envolvidos no acordo. As empresas que firmaram o trato são Cox Newspapers Inc., Belo Corp., Hearst Corp., E.W. Scripps Co., MediaNews Group Inc., Lee Enterprises e Journal Register Co. A sociedade começará em dezembro com o serviço HotJobs, do Yahoo, para em seguida ser estendida a outros tipos de publicidade na rede mundial de computadores. Alguns dos diários participantes serão Atlanta Journal-Constitution; San Jose Mercury News; The Dallas Morning News, e Austin American-Statesman. O trato pode contribuir para o aumento dos lucros da indústria de jornais. "A maioria dos diários locais fizeram um bom trabalho para conseguir ganhos locais através de seus sites", disse Leon Levitt, vice-presidente de serviços de meios digitais do Cox Newspapers. "É mais difícil gerar ganhos nacionais porque muitos dos anunciantes no querem negociar com cem diferentes jornais. O acordo facilitará isto", completou Levitt. Dean Singleton, presidente do MediaNews, disse que as empresas e o Yahoo compartilharão qualquer ganho extra. Os termos financeiros do acordo não foram revelados.