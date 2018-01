Yahoo e Microsoft enfrentam Google e anunciam parceria em ferramentas de buscas

As empresas de tecnologia Yahoo e Microsoft anunciaram nesta quarta-feira uma parceria para melhorar seus serviços de busca na internet, de olho na rival Google, líder do segmento.

Pelos termos da parceria, as ferramentas de busca da Microsoft vão alimentar o site do Yahoo. Em troca, a equipe do Yahoo fará a venda de anúncios online da Microsoft.

O Yahoo tem lutado para conseguir manter seus lucros nos últimos anos. No ano passado, a empresa recusou uma proposta de fusão com a Microsoft e decidiu continuar operando de forma independente no mercado.

O diretor da Microsoft, Steve Ballmer, disse que o negócio pode fortalecer o Bing, o site de buscas da Microsoft - ainda em desenvolvimento -, para tornar a ferramenta competitiva.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Através deste acordo com Yahoo, nós vamos criar mais inovação em buscas, maior valor para os anunciantes e uma verdadeira opção para os consumidores, em um mercado atualmente dominado por apenas uma empresa", disse Ballmer.

O Yahoo afirmou que o negócio beneficiaria os seus usuários e anunciantes.

"Este acordo vem acompanhado dos valores do Yahoo, nossos usuários e da indústria. E eu acredito que ele estabelece a fundação para uma nova era de inovação e desenvolvimento da internet", disse Carol Bartz, diretora do Yahoo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.