Yahoo e Microsoft se encontram, mas não fecham acordo

Executivos de alto escalão da Microsoft e do Yahoo se reuniram esta semana para discutir proposta de fusão, mas não chegaram a nenhum acordo durante as negociações, publicou o Wall Street Journal em seu site, citando fontes próximas à questão. Os executivos da Microsoft não quiseram elevar a oferta e o Yahoo continua se recusando a entrar em negociações formais a menos que haja um aumento na proposta, informa o jornal nesta sexta-feira, 4. O encontro foi o segundo deste tipo com executivos do alto escalão de ambas as empresas e ocorreu na sede do Yahoo, em Sunnyvale, de acordo com o jornal. A Microsoft fez um oferta de compra do Yahoo por US$ 31 por ação em 31 de janeiro, mas o Yahoo recusou a oferta, atualmente avaliada em US$ 42 bilhões. Para o Yahoo, a proposta subvalorizava a companhia. Representantes da Microsoft não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Uma porta-voz do Yahoo preferiu não falar.