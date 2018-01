Yahoo e Reuters publicarão fotos e vídeos de leitores O portal Yahoo e a agência de notícias Reuters divulgaram nesta segunda, dia 4, um acordo para aproveitar fotos e vídeos enviadas por usuários. O projeto de jornalismo colaborativo segue na mesma linha do FotoRepórter, programa implementado pelo Estado de S. Paulo e que publica fotos de leitores sobre fatos noticiosos. No caso da parceria entre Yahoo e Reuters, o programa ´You Witness´ aceitará fotos e vídeos caputrados por câmeras embutidas em celulares ou ainda câmeras digitais, e que poderão ser distribuídos pelo serviço de notícias Yahoo News do portal ou ainda distribuídas pelo serviço de imagens da agência Reuters. Mas todas as imagens serão avaliadas antes da publicação, para evitar fraudes ou a divulgação de imagens de outras fontes.