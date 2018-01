Yahoo e Symantec fornecerão software de segurança O portal Yahoo e a Symantec firmaram uma parceria com foco em segurança na internet, pela qual criarão uma versão customizada do Norton Internet Security, pacote que reúne firewall e antivírus integrados numa única ferramenta, e que poderá ser usado gratuitamente por 30 dias. A idéia, afirmaram as empresas em um comunicado, é aumentar a segurança dos usuários do Yahoo em todo o mundo, assegurando a privacidade dos internautas, além de proteger transações bancárias e compras online. O pacote oferecerá funcionalidades como detecção e bloqueio de vírus, spywares, publicidade indesejada e proteção contra ataques de hackers. Além disso, o programa faz a filtragem de spams, identifica invasores que tentem acessar arquivos dos internautas e escaneia mensagens de e-mails a procura de Cavalos de Tróia, Worms e outros programas maliciosos. Após o período de testes, os usuários do Yahoo precisarão decidir se adquirem uma versão completa da ferramenta. A versão para download será oferecida por US$ 50. O mesmo aplicativo, na versão 2006, é vendido no varejo brasileiro por cerca de R$ 95.