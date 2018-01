Yahoo e Time Warner se aproximam em negócio com AOL, diz fonte Yahoo e Time Warner estão "se aproximando" de um negócio no qual o Yahoo se fundiria com a AOL, unidade de Internet da Time Warner, afastando a oferta da Microsoft pelo Yahoo, disse nesta quarta-feira uma fonte próxima às negociações. A fonte confirmou uma reportagem do Wall Street Journal dizendo que o Yahoo receberia um investimento em dinheiro da Time Warner em troca de uma fatia de 20 por cento no negócio combinado entre Yahoo e AOL. O negócio excluiria a unidade de acesso dial-up da AOL e estimaria o valor da AOL em cerca de 10 bilhões de dólares. Um acerto entre Time Warner e AOL seria parte da prolongada estratégia do Yahoo na qual a empresa passaria as operações de propaganda em mecanismo de busca para o Google, afirmou a fonte. Separadamente, o jornal The New York Times informou que a Microsoft e a News Corp estão negociando para fazer uma proposta conjunta pelo Yahoo. Essa fusão uniria Yahoo, MSN, da Microsoft, e MySpace, da News Corp, de acordo com o jornal. (Reportagem de Eric Auchard)