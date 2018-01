Yahoo e Vodafone trarão anúncios para celulares O portal Yahoo e a operadora de telefonia celular Vodafone firmaram uma parceria para disponibilizar anúncios móveis no Reino Unido. O Yahoo usará seus sistemas de gerenciamento de publicidade para fornecer anúncios adaptados para as pequenas telas de celulares em meio a outros conteúdos distribuídos pela Vodafone. Os usuários que aceitarem receber os anúncios ganharão descontos na compra de outros serviços junto à operadora. As primeiras veiculações, no entanto, só estão previstas para meados de 2007.