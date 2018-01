Yahoo eleva ganhos no 4o trimestre O Yahoo divulgou nesta terça-feira um lucro líquido maior no quarto trimestre do ano, superando as expectativas dos analistas de Wall Street depois de vários meses de iniciativas para cortar custos, diante de um desaquecimento no mercado publicitário. A empresa pioneira de Internet do Vale do Silício disse que o lucro ajustado para o trimestre subiu para 238 milhões de dólares, ou 0,17 dólar por ação, ante os ganhos de 205,7 milhões de dólares, ou 0,15 dólar por ação, um ano antes. Os analistas esperavam, em média, 0,13 dólar por ação de ganhos para a companhia. Com as baixas contábeis e as despesas associadas à reestruturação, a empresa, entretanto, registrou prejuízo líquido de 0,22 dólar por ação. A receita bruta, que inclui pagamento a sites afiliados, subiu 1 por cento, para 1,81 bilhão de dólares, enquanto as receita líquida ficou em 1,37 bilhão, em linha com a estimativa dos analistas. A empresa informou que espera um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, da sigla em inglês) entre 365 milhões e 415 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, enquanto os analistas esperavam 485 milhões de dólares. A empresa também projetou uma receita entre 1,525 e 1,725 bilhão de dólares para este trimestre. O Yahoo tem estado sob pressão por quase 12 meses depois de ter frustrado uma tentativa da Microsoft de adquirir seu controle ou formar com ela uma parceria em buscas na Internet. A empresa também tentou, sem sucesso, parcerias com o Google e a divisão AOL da Time Warner.