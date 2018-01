Yahoo! encerra crise de poder e anuncia acordo com Icahn

O Yahoo! anunciou que chegou a um acordo com o investidor bilionário Carl Icahn, que detém 4,98% das ações da empresa, concedendo a ele um assento no conselho da empresa. O anúncio acaba com a guerra de poder entre o conselho da companhia e o investidor e poderá esfriar eventuais negociações de acordo entre o portal de internet e a Microsoft. Sob os termos do acordo, o conselho do Yahoo! será ampliado para 11 membros. Oito membros do atual conselho de diretores do Yahoo! vão concorrer à reeleição na reunião. Robert Kotick, um dos atuais diretores, decidiu não permanecer para reeleição. Os dois assentos restantes serão preenchidos pelo conselho sob recomendação do Comitê de Governança e Nomeação a partir da lista de nove candidatos recomendados por Icahn. As ações do Yahoo! caíram 3% no pré-mercado. Icahn disse estar satisfeito com o acordo. "Embora continue a acreditar que a venda de toda a companhia ou a venda de sua operação de busca devem ter total consideração, partilho da visão de que o valor da coleção de ativos do Yahoo! posiciona a companhia para continuar expandindo sua liderança online e oferecendo retorno para os acionistas", afirmou.