Yahoo estuda aquisições de redes sociais

A Yahoo tem tido conversas com outras empresas sobre prováveis associações e outras possibilidades "mais interessantes", disse Balogh, que também é vice-presidente de produtos na Yahoo.

"Eu posso garantir que vão haver algumas aquisições, e nós tomaremos algumas medidas internamente", afirmou Balogh, em videoconferência, durante o Reuters Global Technology Summit em Nova York.

A Yahoo deve apresentar novos produtos no segundo semestre que tornarão sua rede de sites mais fácil de usar e demonstrem a nova estratégia da empresa para crescer de novo, disse.

A empresa está com dificuldades para ressuscitar suas riquezas, uma vez que as vendas caem devido à recessão e a empresa enfrenta a competição de outras gigantes da Web, incluindo a Google Inc.

Em janeiro, Carol Bartz assumiu as rédeas da companhia como presidente-executiva, sucedendo o co-fundador da empresa Jerry Yang.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)