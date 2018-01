Yahoo expande parceria com consórcio de jornais O portal de buscas Yahoo está estreitando seu relacionamento com mais de 260 jornais norte-americanos em mais um capítulo da crescente batalha pelo controle da publicidade offline, que opõe o Yahoo ao crescente poderio da concorrente Google, que já vende publicidade em jornais, no rádio e na TV. A aliança entre as empresas foi anunciada nesta segunda-feira, e dá seqüência a um acordo anterior anunciado no final do ano passado e que hoje envolve 264 jornais norte-americanos contra 176 jornais em novembro de 2006. A parceria agora irá cobrir todas as formas de publicidade online nestes jornais e não só os anúncios de classificados, como pensado originalmente. Em contrapartida, os jornais irão fornecer histórias para os canais de notícias do Yahoo. Do ponto de vista dos jornais, a parceria também é uma forma destas empresas recuperarem perdas que tiveram em sua receita publicitária para a internet. Segundo dados da NAA - Newspaper Association of America, entidade que representa o setor nos EUA, a publicidade em impressos caiu 1,7% enquanto a publicidade online em sites de jornais cresceu 31,5%. Os termos financeiros do acordo entre os jornais e o Yahoo não foram divulgados.