Yahoo faz parceria com portal Atrativa para games O canal de jogos do Yahoo Brasil está disponibilizando 27 novos jogos online gratuitos. Os títulos virtuais também estão disponíveis na versão para download, com opção de compra de uma licença definitiva. Além disso, o canal de jogos ganhou cara nova. Com muito mais praticidade, o usuário encontra os games para download, a lista do top 10, os destaques, os jogos online e ainda fica sabendo quantos jogadores estão conectados naquele exato momento. As novidades são resultado de uma parceria do Yahoo com a Atrativa Games, portal que trabalha com a localização dos jogos casuais, aqueles onde o foco é a diversão, em vez de roteiros sofisticados e efeitos visuais. Feitos para divertir e com intenção de passar o tempo, os games estão divididos por categorias: ´concentração´, ´ação´ e ´cartas e tabuleiro´.