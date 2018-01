Yahoo faz uma ´lipo´ e dá prévia do novo visual A página principal do portal Yahoo passou por uma atualização com mudanças no visual e na disposição das ferramentas. Com o design atual, a lista de categorias foi deslocada para a esquerda, numa barra lateral em ordem alfabética e com ícones. A área principal dará destaque para as notícias e o usuário terá acesso a um menu de serviços com atalhos para o serviço de e-mail do portal e o software de mensagens instantâneas Yahoo Messenger, além do serviço de rádio online LAUNCHcast, entre outras ferramentas, que revelam menus interativos quando o mouse passa sobre os botões. O portal deve ter uma ferramenta de edição disponível no futuro, que permitirá aos usuários personalizarem as categorias mais desejadas. A versão brasileira do portal ainda mantém o design antigo do site de buscas até o início de julho, segundo divulgou o escritório local da empresa.