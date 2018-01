Yahoo fecha acordo com seis operadoras de celular na Ásia

O Yahoo informou ter assinado acordos com seis operadoras de telefonia móvel em toda a Ásia como parte de uma ampla expansão global que colocará seus serviços em dezenas de milhares de telefones celulares até o fim do ano. Os seis acordos na Ásia representam uma base de quase 100 milhões de assinantes. O serviço oneSearch da Yahoo permite que usuários façam downloads de e-mails, buscas na internet, vejam imagens na web e tenham acesso a informações sobre condições climáticas. Companhias de Internet como Yahoo, Google e Microsoft enxergam a oferta de seus produtos para telefones celulares como uma das fontes mais importantes de crescimento, à medida que usuários crescem globalmente. As operadoras que oferecerão o serviço da Yahoo serão a Globe Telecom, nas Filipinas; a Idea Cellular Limited, na Índia; a LG Telecom, na Coréia do Sul; a Maxis Communications Berhad, na Malásia; a PT Telekomunikasi Selular, na Indonésia; e a Taiwan Mobile. O Yahoo, cujo co-fundador Jerry Yang substituiu Terry Semelcomo presidente-executivo na segunda-feira, disse que a empresa começará a oferecer serviços de telefonia celular em língua local em 13 países. Outros países sendo estudados para expansão do Yahoo incluem França, Alemanha e Espanha. A versão do software telefônico da companhia está disponível para download nos EUA desde janeiro.