Yahoo fecha acordo não-exclusivo de publicidade com Google O Yahoo e seu arqui-rival Google disseram na quinta-feira que iniciaram uma parceria não-exclusiva de publicidade em sistemas de busca com a expectativa de somar até 800 milhões em receita anual. Com o acordo, o Yahoo pode fazer anúncios fornecidos pelo Google ao lado de seus próprios resultados de busca e em alguns websites nos Estados Unidos e no Canadá. O Yahoo irá decidir aonde os anúncios do Google serão feitos e quais termos de busca poderão ser utilizados, disse o Yahoo em um comunicado. O acordo tem inicialmente a duração de quatro anos, com opções para renovação para um período de até 10 anos. Mais cedo, o Yahoo afirmou que suas negociações com a empresa de softwares Microsoft fracassaram, em grande parte pois o Yahoo não aceitou uma proposta da Microsoft de compra de apenas seu serviços de busca. O Yahoo disse que espera que o acordo com o Google gere entre 250 milhões a 450 milhões de dólares adicionais em fluxo de caixa em seu primeiro ano. (Reportagem de Michele Gershberg)