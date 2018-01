Yahoo implementa novas funções no Yahoo Cadê O portal Yahoo está implementando novas funções no mecanismo de busca do ´Yahoo! Cadê?´, que passará a integrar, além das pesquisa na internet, o conteúdo gerado pelos usuários do Yahoo! Respostas (serviço colaborativo de perguntas e respostas na internet). A idéia é criar uma base de dados diversificada em língua portuguesa aos resultados. O novo ´Yahoo! Cadê?´ já possui uma ferramenta de sugestões de busca com sugestões de palavras-chave, na qual o usuário digita a sua busca e automaticamente aparecem sugestões de palavras relacionadas ao assunto buscado, que estão sendo utilizadas por outros internautas. Outra característica do ´Yahoo! Cadê?´ é a possibilidade de personalização onde o internauta pode escolher módulos de informação para sua página. Há módulos como o Yahoo! Respostas, Dica do dia e Top 10 da semana, que mostram respectivamente curiosidades, tendências e palavras mais buscadas.