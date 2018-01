Yahoo investe em projeto ambiental no Brasil

A gigante da internet Yahoo revelou nesta segunda-feira, 22, um projeto para compensar as emissões de gases estufa até o fim do ano, apoiando o desenvolvimento de sistemas hidrelétricos no Brasil e eólicos na Índia. A informação é da agência France Presse. O grupo havia se comprometido em abril a compensar a emissão de aproximadamente 250 mil toneladas de gases estufas. Segundo o responsável por questões climáticas do Yahoo, Chris Page, isso corresponde à retirada de 35 mil carros das ruas dos Estados Unidos durante um ano ou ao desligamento das luzes da principal avenida de Las Vegas durante dois meses. "Queremos chegar a um ponto neutro de emissões de carbono, um feito inédito", afirmou Chris Page à AFP. "No Brasil e na Índia há demanda crescente por eletricidade, e uma parte provém de combustíveis fósseis. Queremos incentivar o uso das energias eólica e hidrelétrica." O Yahoo investiu em projeto de geração de energia hidrelétrica em uma pequena cidade do Estado de Rondônia, na região Norte do Brasil, além da geração de energia eólica no leste e sul da Índia.