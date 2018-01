Yahoo lança novo site de vídeos O portal Yahoo reformulou seu portal de vídeos de olho na popularidade dos clipes na internet. O endereço, no entanto, traz links para arquivos publicados nos mais variados serviços, entre eles o popular You Tube. O objetivo, segundo a empresa divulgou para veículos de imprensa nos EUA, é tornar o site a referência para a busca de vídeo na internet. No endereço, o internauta encontrará uma caixa de buscas e vídeos destacados pela popularidade entre os usuários do portal. Também é possível atribuir ´tags´, ou marcações aos vídeos, podendo dividi-los em categorias ou facilitar sua busca posterior ou exibição para amigos. A procura por algo específico traz diversos documentos, com uma miniatura da imagem, o link para o clipe, o tipo de arquivo e o tempo de duração do vídeo. Arquivos hospedados no Yahoo são exibidos automaticamente, enquanto que vídeos que estão em outros endereços tocam em uma nova janela.