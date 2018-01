Yahoo! lança novo site nos EUA para finanças pessoais O Yahoo! lançou na sexta-feira um novo site nos Estados Unidos para ajudar no gerenciamento de finanças pessoais, com ferramentas para planejamento orçamentário e de aposentadoria. O site contém nove categorias, passando por planejamento tributário, despesas com educação, empréstimos e imóveis. O Yahoo Personal Finance também oferece conteúdo de imprensa especializada, como CNNMoney.com, Consumer Reports e Wall Street Journal. "Nem todos os usuários gerenciam um portfólio de investimentos, mas todos nós temos pelo menos talões de cheques", disse em comunicado Peggy White, gerente-geral do Yahoo Finance.