Yahoo lança portal feminino Shine O Yahoo anunciou neste fim de semana o lançamento de um site focado no cotidiano da mulher, o mais novo numa linha de páginas que inclui ainda portais para entusiastas de tecnologia e amantes da gastronomia. A empresa californiana afirmou que o novo site, batizado de "Shine", oferece nove categorias desde Fashion & Beauty (Moda e Beleza) até Parenting (Maternidade). Ele une material de populares publicações sobre comportamento, incluindo a Conde Nast e a Hearst Corp. O site tem como alvo o público feminino na faixa entre 25 e 54 anos e também torna o Yahoo mais relevante nesse nicho, altamente atraente para anúncios publicitários. A estratégia de mídia do Yahoo tem sido criar sites de temática projetada para atrair grandes audiências. A empresa criou o Yahoo Tech em maio de 2006 e o Yahoo Food em novembro do mesmo ano. Segundo a companhia de pesquisa Hitwise, o Yahoo Tech está entre os cinco maiores sites de tecnologia dos Estados Unidos e o Yahoo Food pertence ao ranking dos 10 maiores sites de comportamento e culinária. O Yahoo contratou uma equipe editorial para publicar histórias originais diariamente bem como selecionar contribuições de usuários. O Shine oferece ainda itens existentes no sites do Yahoo sobre alimentação, astrologia e saúde. O endereço é http://shine.yahoo.com.