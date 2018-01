Yahoo lança serviço que reúne artigos mais populares da rede

O portal de internet Yahoo anunciou nesta quarta-feira, 27, o lançamento de um novo serviço chamado Buzz, que reunirá e destacará os artigos da rede mais bem avaliados pelos usuários. A empresa explicou em comunicado que uma seleção dos artigos mais votados - que poderão ser desde notícias a vídeos ou artigos de blogs - vão aparecer na primeira página do portal. O portal de internet, que rejeitou oficialmente há duas semanas a oferta de compra de US$ 44,6 bilhões da Microsoft, tenta com este serviço aumentar seu número de visitantes. O novo serviço vai beneficiar também os editores dos artigos destacados, pois deverá aumentar o número de visitas a suas páginas. Ao contrário de outros serviços similares como o Digg e o Reddit, o Buzz combina a avaliação dos usuários com a informação obtida por seu próprio serviço de buscas. Isso quer dizer que um artigo poderá aparecer em destaque não só porque está entre os mais votados pelos usuários do Buzz, mas também porque é um dos mais solicitados no buscador do Yahoo. A decisão final sobre quais artigos deverão aparecer na página inicial do Yahoo, que só nos Estados Unidos recebe 90 milhões de visitantes a cada mês, será tomada por editores reais e não por programas de informática, acrescentou a empresa. "O Yahoo Buzz é um bom exemplo de como continuamos inovando, fazendo o Yahoo pessoalmente mais relevante para nossos 500 milhões de consumidores no mundo", disse Jeff Weiner, vice-presidente executivo da divisão de redes do portal de internet. Em sua versão beta, o Buzz inclui conteúdos de diversas fontes, desde as versões online de grandes jornais e revistas, como o The New York Times, The Washington Post e The Economist, até blogs. No futuro, o Yahoo pretende abrir o Buzz a todas as páginas da rede.