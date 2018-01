Yahoo lança versão brasileira de perguntas e respostas Começou a funcionar, ainda em regime beta, o serviço Yahoo Respostas em português e que é conhecido nos EUA como Yahoo Answers. O serviço, que só deve entrar em operação oficial na próxima semana, publica perguntas feitas por internautas, e que podem ser respondidas, de forma colaborativa, por usuários cadastrados no portal Yahoo. As perguntas são separadas por 25 categorias diferentes. Assim como na versão internacional, os usuários podem eleger as respostas que melhor atendem à pergunta feita. O serviço também pode ser transformando num módulo em Flash ou HTML para ser acrescentado a blogs, por exemplo. Como ainda está em estágio experimental, o serviço reúne perguntas desconexas, pessoas em busca de informações técnicas como num fórum. O que deve ser aperfeiçoado quando entrar a versão definitiva do serviço, que atualmente existe em 9 idiomas e 19 países.