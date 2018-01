Yahoo Messenger ganha recursos de mídia digital

O Yahoo informou nesta terça-feira, 30, que está adicionando recursos de execução de mídia digital, transferência de grandes arquivos, idiomas e outras ferramentas a seu software de mensagens instantâneas. A decisão acontece em um momento em que um grande número de rivais, da AOL à rede social MySpace, ampliam suas posições no mercado de serviços de mensagens instantâneas. O Yahoo Messenger 9.0, lançado como uma versão teste, tem recursos similares aos encontrados em redes sociais e sites de compartilhamento de mídia, incluindo espaço para o usuário acrescentar uma foto ou outra imagem a seus contatos e capacidade para compartilhar vídeos ou fotos dentro de uma tela de mensagem. Os usuários também podem enviar mensagens para celulares quando estão longe de um computador. O Yahoo tem um dos maiores serviços de mensagens instantâneas, com cerca de 27,7 milhões de usuários em setembro, alta de 19% sobre o mesmo período do ano passado, segundo dados da empresa de acompanhamento de mercado comScore. A AOL tem cerca de 30,2 milhões de usuários.