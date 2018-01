Yahoo Music venderá música sem proteção contra cópias A loja de músicas Yahoo Music vai experimentar a venda de músicas sem proteção contra cópias, a chamada tecnologia DRM (Digital Rights Management), com o hit ´A Public Affair´, da cantora Jessica Simpson, que será vendido no formato MP3. O arquivo deverá custar US$ 1,99, um preço elevado para o quase padrão das canções no mercado norte-americano, imposto pela loja iTunes, da Apple. Até aqui, a indústria fonográfica tem batalhado pela aceitação de formatos com proteção contra cópias, como o AAC, usado na iTunes, ou o WMA protegido, da Microsoft, que evitam cópias e impedem a pirataria. Por ser livre de restrições, o arquivo poderá ser reconhecido por praticamente qualquer tocador digital. A empresa alega que é mais fácil trazer valor para o formato MP3, de forma a evitar cópias indevidas, do que criar barreiras que os usuários podem quebrar ao gravar um simples CD de áudio, para depois transformar as músicas novamente em MP3 (que é como a loja online do portal Uol quer vender músicas para usuários de iPods).