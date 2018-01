Yahoo não dá detalhes sobre digitalização de livros à Google A Yahoo recusou o pedido da Google de dar informações sobre seus esforços em criar cópias digitais de livros, adiando mais uma vez a inevitável guerra entre a gigante da internet e as editoras de livros. Ao rejeitar o pedido, a Yahoo adotou a mesma decisão tomada no último mês pela livraria virtual Amazon. A Google acredita que pode defender seus planos de fornecer acesso online a milhões de livros se obter mais detalhes sobre projetos similares que envolveram alguns de seus maiores rivais. Um grupo de editores e a Authors Guild (entidade que representa os autores norte-americanos) processaram a Google em uma corte federal de Nova York no ano passado, alegando que a empresa não tem licença para disponibilizar cópias de livros na web. Tanto a Yahoo quanto a Microsoft fazem parte de uma grande aliança de empresas e bibliotecas que trabalham juntas para criar um banco de dados digital de livros. A Amazon já escaneou um grande número de livros para que os leitores possam ler trechos das obras que querem comprar. A Yahoo, assim como a Amazon, acredita que o pedido da Google é apenas um pretexto para a empresa bisbilhotar os segredos de suas adversárias.