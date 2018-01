Yahoo negou acordo com Google antes de oferta da Microsoft

Os executivos do Yahoo dispensaram um acordo sobre propagandas em buscas com o Google devido a preocupações com antitruste, um dia antes de a Microsoft fazer sua oferta de aquisição no início do ano, segundo apontam documentos jurídicos que vieram a público na segunda-feira. A posição veio à tona numa queixa feita por procuradores representado dois fundos de pensão de Michigan num processo acionário que visa revogar as defesas de compra do Yahoo e pressionar a empresa a renovar as negociações de fusão com a Microsoft. "Estamos concentrados em criação de valor no longo prazo em vez de ganhos no curto prazo", afirmou o documento do Yahoo preparado por executivos da empresa frente a uma reunião em 30 de janeiro - um dia antes de a Microsoft fazer sua oferta. Sobre a questão feita por funcionários sobre se o Yahoo deve terceirizar sua venda de anúncios em busca ao Google, os executivos prepararam-se para argumentar que qualquer ganho no curto prazo tiraria do Yahoo do caminho no longo prazo de se tornar uma necessidade para os anunciantes. "Análises no curto prazo do potencial de receita da monetização da terceirização podem não levar em conta o impacto no longo prazo no mercado competitivo se a busca de tornar um monopólio eficaz", segundo mostra um trecho do documento. Monetização refere-se às vendas de anúncios relacionados a buscas. Esses comentários parecem contrastar com a subseqüente posição do Yahoo quando anunciou em 9 de abril estar conduzindo um teste com o Google, líder de mercado em buscas na rede e anúncios relacionados, para depender do rival para vender suas propagandas em buscas.